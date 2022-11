Star Academy 2022 - [Spoiler] - Réveil en fanfare pour Léa

Ce n'est un secret pour personne, Léa a beaucoup de mal à sortir du lit le matin ! Deux de ses camarades, Enola et Chris, ont imaginé une technique pour l'aider : lui chanter une chanson personnalisée tout en sautant sur le lit ! Sur le papier c'était une solution infaillible... Mais on ne peut pas dire que cela soit un franc succès ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.