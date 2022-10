Star Academy 2022 - [Spoiler] - Réveil musclé ce matin avec le Coach Joe !

Le sport dès le matin c'est déjà pas facile mais avec le Coach Joe et la pluie nos élèves sont ravis ! Le sport est important pour un artiste car il permet de le garder en forme et pour nos académiciens on ne veut que le meilleur. Coach Joe a travaillé avec les plus grands, c'est un honneur de l'avoir pour cette saison. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.