Star Academy 2022 - [Spoiler] - DEFI ! Répétez l'exercice vocal de la coach et on en reparle après

Si vous pensiez que chanter en anglais était simple, Adeline Tonuitti est là pour vous prouver le contraire... Pendant ce cours d'anglais, entre deux rires et bavardages, nos académiciens vont devoir chanter très vite ce qui donne un mélange de voix plutôt hétérogène et deviner la musique est de plus en plus compliqué ! Mais on vous rassure c'est pour les faire exceller. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.