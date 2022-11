Star Academy 2022 - [Spoiler] - SEQUENCE LONGUE ! Enola découvre la chanson qu'Hoshi lui a écrite !

C'est cadeau ! Parce qu'on a adoré leur rencontre dans le flux MYTF1 MAX, on s'est dit que l'on pourrait vous l'offrir en longueur. découvrez la rencontre Enola / Hoshi et la chanson que l'artiste a écrit, un très joli titre : "Bonjour je me présente". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.