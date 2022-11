Star Academy 2022 - [Spoiler] - Session make-up au château

Petit moment de coquetterie au château. Enola prend Anisha sous son aile et lui montre comment se maquiller, Anisha aussi veut se faire belle. C'est un beau moment de complicité entre les filles qui prennent le temps de prendre soin d'elles et de se complimenter. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.