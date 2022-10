Star Academy 2022 - [Spoiler] - Show must go on ! Le cours de chant d'Adeline Toniutti on fire

QUEEN est un groupe emblématique qui traverse le temps et traverse les esprits ! Et quelle bonne idée de la part d'Adeline Toniutti de leur faire chanter "Show must go on" tous ensemble, un très bon moyen de libérer sa voix et de se motiver pour la journée et les répétitions pour le prime de samedi. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.