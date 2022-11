Star Academy 2022 - [Spoiler] - Regardez l'effet Slimane sur les élèves...

La semaine dernière, c'était Camélia Jordana qui était présente au château pour une masterclass, et les académiciens était ravis de sa venue et de son discours, et cette semaine, ils ont la chance d'être aux côtés de Slimane qui va leur apporter des conseils pour leurs duos ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.