Star Academy 2022 - [Spoiler] - TROP FORT ! Soprano relève le défi lancé par les académiciens !

Soprano était présent au château pour une masterclass avant les élèves ! Lors de cette session, il va leur expliquer son parcours et échanger sur la vie après la Star Ac' et il va faire une impro avec des mots donnés par les élèves ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.