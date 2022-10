Star Academy 2022 - [Spoiler] - Stan craque face à Marlène Schaff

En plein cours avec Marlène Schaff, la fatigue et l’énervement ont raison de stan. En difficulté sur l’exercice demandé, il craque et quitte le cours. “C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase” ses craintes ressurgissent, il a peur de ne pas être au niveau des attentes des coachs, peur de ne pas réussir à changer de registre. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.