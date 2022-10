Star Academy 2022 - [Spoiler] - Stan devient coach en danse ! Attention Yanis on te vole ta place

La démonstration de la chorégraphie par Yanis Marshall et son danseur a donné du fil à retordre aux élèves, et même les plus doués d'entre eux doivent travailler dur. Stan est particulièrement fort en danse et il vient soutenir ses amis pendant une répétition générale, il conseille Julien sur sa posture et sur l'effet qu'il mettra dans sa danse, ou encore Ahcène pour l'intensité des mouvements. C'est beau à voir ! Ils peuvent tous compter les uns sur les autres. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.