Star Academy 2022 - [Spoiler] - Y'a compet ! Stan est allergique aux poils...

On a découvert hier la passion de Stan pour les talons, et voici aujourd'hui sa passion pour les chatons dont il est allergique... Pas de panique, c'est simplement pour l'évaluation d'improvisation de théâtre, et cela à l'air de plaire à Pierre de Brauer !