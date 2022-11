Star Academy 2022 - [Spoiler] - Stan et Chris donnent tout

La pression monte au château, les évaluations approchent à grands pas et les académiciens profitent de leurs derniers moments de temps libre pour réviser leurs prestations en binôme. Dans cet extrait, nous retrouvons Chris et Stan en pleine répétition de leur chorégraphie. Les deux garçons sont très impliqués et donnent tout ce qu'ils ont. C'est encore un beau moment de complicité qu'ils nous offrent. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.