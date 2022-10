Star Academy 2022 - [Spoiler] - Stan en danger répète pour le prime !

Stan fait partie des nommés cette semaine et il a encore plus de pression pour sa prestation ! Ce soir il s'isole donc dans la salle de théâtre avec ses amis Carla et Chris pour qu'ils puissent le conseiller sur les émotions transmissent et les tonalités sur lesquelles il devrait chanter ! Pour sa chanson de samedi, il a choisi "Dis-moi" des BB Brunes, et ça nous fait craquer. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.