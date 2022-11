Star Academy 2022 - [Spoiler] - Tiana et Léa sont plus motivées que jamais !

Les répétitions pour le prime ont commencé, et le duo Tiana et Léa, étant nommé doivent s'entraîner encore plus dur que les autres. Elles se retrouvent dans le salon, autour du piano avec Lucie Bernardoni pour répéter ardemment leurs harmonies.