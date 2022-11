Star Academy 2022 - [Spoiler] - Le château n'a jamais été aussi effrayant

Amateurs et amatrices de films d'horreur, vous allez être ravis de cette séquence ! Tiana a conservé un masque de clown de la soirée d'Halloween au château, elle décide d'aller jouer avec les caméras dans le jardin et nous offre une chorégraphie digne de Grippe-Sou dans le célébère film d'épouvante "Ça". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.