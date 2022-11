Star Academy 2022 - [Spoiler] - Tiana prépare sa rentrée à Broadway !

C'est l'heure de l'évaluation pour Tiana et son improvisation sur son aventure à la Star Academy touche tous les professeurs. Elle revient sur sa vie d'avant, sur sa vie au château avec tous ses camarades et la star qu'elle rêve d'être. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.