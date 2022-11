Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Toi tu as une flémingite aigüe" Enola et Léa se clashent

Léa et Enola sont de retour au château et au moment d'aller se coucher après ce prime, c'est le debrief et les deux finalistes ne réalisent pas, tout les opposent, mais elles s'adorent à la fois, et cet échange témoigne de leur complicité ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.