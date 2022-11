Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Tu me regardes comme si j'étais Mariah Carey" Camille Lellouche au château !

C'est sûrement un des moments les plus doux que vous pourriez voir sur la Star Ac ! Camille Lellouche débarque au château et réalise un entraînement privé avec les nommées, un mélange d'improvisation et de discours pour leur donner confiance en elles ! Tout ceci en les accompagnant au piano ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.