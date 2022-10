Star Academy 2022 - [Spoiler] - FUNNY ! La mouche du Château pour échauffer sa voix

Ba-be-bi-bo-buuuuu, c'est parti pour les cours de chant avec Adeline Toniutti. Le ridicule ne tue pas, et c'est bien ce que les élèves vont apprendre avec l'exercice de "la mouche du château". L'échauffement de la voix est très important et Adeline a plein de techniques à transmettre aux académiciens ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.