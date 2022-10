Star Academy 2022 - [Spoiler] - Un cours de sport en pleine nature c'est compliqué !

Coach Joe n'a pas une minute à perdre pour faire des académiciens des vrais sportifs ! Et on le voit bien, autoritaire et déterminé, il arrive chaque semaine avec de nouveaux exercices pour faire travailler les élèves. Aujourd'hui, ils sont sur des tapis dans le jardin pour du renforcement musculaire. Et être allongé dans l'herbe en effraie certains, comme Léa qui a la phobie des vers et qui refuse de rester par terre... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.