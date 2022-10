Star Academy 2022 - [Spoiler] - Un défi sportif difficile pour les académiciens !

C'est le retour du coach Joe, et qui dit deuxième semaine dit deux fois plus d'efforts ! Et Coach Joe a de l'imagination pour nos académiciens, pour cette fin de séance, il leur propose un challenge de "squat" qu'ils devront tenir tout le long d'une musique... Le but de l'exercice ? Les faire souffrir un peu pour qu'ils soient plus résistants dans l'effort, et comme dirait Julien, le coach est en "kiffe" de les voir comme ça ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.