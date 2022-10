Star Academy 2022 - [Spoiler] - A fond dans les oreilles ! Paola, Chris et Lucie Bernardoni en trio

Lucie Bernardoni se retrouve dans le salon avec Chris et Paola pour les faire répéter leur trio avec Véronique Sanson qu'ils interpréteront samedi lors du prime ! Et c'est un moment magique auquel nous avons le droit, Lucie fait la partie de Véronique Sanson, et coach à la fois les élèves, et le rendu est top ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.