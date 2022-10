Star Academy 2022 - [Spoiler] - Léa très émue par le très beau message de Marlène

Les répétitrices ont une place très importante dans la vie des académiciens, c'est elles qui s'occupent de les conseiller au mieux pour leurs musiques et leurs tonalités ! Mais c'est aussi une figure maternelle présente au château, et autant dans le chant que dans la vie personnelle, elles savent parler aux académiciens et les faire avancer et évoluer au mieux. Et c'est ce que Marlène Schaff fait pour Léa qui avait sûrement besoin d'entendre ça. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.