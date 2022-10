Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Mais tu déchires" Paola impressionnée par la voix d'Amisse

Les académiciens peuvent de plus en plus compter sur les autres pour avoir des conseils, répéter ou même encore s'inspirer. Et c'est bien ce que Amisse est en train de découvrir, elle venait occuper le piano pour s'entraîner aux évaluations de demain et c'est avec joie que Carla, Paola et Louis sont venus la soutenir et la regarder. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.