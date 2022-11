Star Academy 2022 - [Spoiler] - Les invités du prime de la finale dévoilés !

C'est le dernier prime de la Star Ac' Saison 2022, et les invités sont tombés, ce samedi il y aura Soprano, Nolwen Leroy, Lara Fabian, Christophe Maé et le parrain Robbie Williams ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.