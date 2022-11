Star Academy 2022 - Le making-of du prime est enfin là !

Vous avez toujours rêvé de découvrir l'envers du décor ? Le making-of du prime de ce week-end est enfin là ! Au programme un maximum de rires, de chant et de préparation. Venez découvrir avec nous l'envers du décor de ce show, au travers d'images inédites. Plongez dans le quotidien des académiciens et découvrez les messages de chacun des artistes invités ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.