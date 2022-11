Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Vous m'avez fait un sacré cadeau", Laure Balon félicite les élèves

C'est l'heure du débrief du prime avec Laure Balon et Michael Goldman. La professeur d'expression scénique ne tarit pas d'éloges en revenant sur la prestation du medley culte ! Mention spéciale pour Julien dont la progression est félicitée par sa prof. Son duo avec Anisha sur "L'histoire éternelle" a chamboulé Laure et elle le remercie. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.