Star Academy 2022 - [Spoiler] - We found loveee à la Star Ac !

Chris a trouvé sa nouvelle vocation : Devenir DJ ! ET accompagné de son chanteur Louis, ils mettent le feu au salon, sur la fameuse chanson de Rihanna. On se demandait ce que faisaient les académiciens sur leur temps de pause, et en voici un petit extrait... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.