Star Academy 2022 - [Spoiler] - "Y'A UN DRAGON" L'impro de théâtre qui part un peu loin...

Pierre de Brauer est de retour avec plein d'idées d'exercices farfelues, mais qui font du bien au corps et à l'esprit ! Aujourd'hui, il propose un exercice d'apparence assez simple, chacun à tour de rôle en démarrant dos à dos devra faire une émotion, la première personne commence assez bas et les autres augmentent crescendo, et vous allez voir, c'est assez drôle... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.