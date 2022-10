Star Academy 2022 - [Spoiler] - Yanis est d'humeur taquine et on adore !

Anisha après s'être blessée arrive au cours de Yanis Marshall avec une attelle à la cheville et forcément ça n'échappe pas à notre grand danseur qui s'autorise quelques petites blagues, même Julien en a pour son grade, et ça met une très bonne humeur pendant ce cours où les élèves sont plus ou moins en difficulté !