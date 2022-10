Star Academy 2022 - [Spoiler] - Yanis Marshall craque pendant l'évaluation de Anisha

Si Anisha vous avait ému lors du prime et de son interprétation de "Je suis malade" de Serge Lama, on vous garantit que sa reprise du titre de Calogero vous touchera comme Yanis Marshall. Anisha, cette élève au passé difficile, ne cesse de nous éblouir avec ses différentes prestations, et on en redemande ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.