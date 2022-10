Star Academy 2022 - [Spoiler] - Yanis Marshall fait tout pour que les garçons mettent le feu au Prime

Yanis Marshall vient récupéré Stan, Chris et Cenzo pour une mission secréte : Préparer une chorée pour mettre le feu lors de leur passage samedi soir ! Le but est de faire bouger le public, et les trois danseurs se donnent à fond ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.