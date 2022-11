Star Academy 2022 - Stanislas et Chris chantent "A nos actes manqués" de Jean-Jacques Goldman

C'est au tour de Stanislas et Chris de monter sur scène pour interpréter le titre "A nos actes manqués" de Jean-Jacques Goldman. Cette semaine, ils ont réussi leurs évaluations haut la main et ont impressionné les professeurs, que ce soit au niveau du chant, de la danse et de l'interprétation. Vont-ils faire de même pour cette prestation ? La réponse tout de suite...