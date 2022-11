Star Academy 2022 - Tiana, Enola et Léa chantent "Il me dit que je suis belle" de Patricia Kaas

Ce soir, c'est en trio que Tiana, Enola et Léa se lancent les premières sur la scène de la Star Academy. Les trois élèves sont nommées cette semaine et comptent tout faire pour rester dans l'aventure. Elles vont tout donner sur le titre "Il me dit que je suis belle" de Patricia Kaas. Découvrez maintenant leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.