Star Academy 2022 - Tiana et Léa découvrent la prestation qui les a sauvées !

C'est l'heure du debrief hebdomadaire de Laure Balon, et c'est au moment de Tiana et Léa de découvrir leur passage grâce auquel elles continuent l'aventure au château ! Et se voir performer fait remonter plein d'émotions, et elles sont ravis d'être là !