Star Academy 2022 – Tom Gregory et Enola chantent "Fingertips"

Elle l'attendait depuis la semaine dernière et son moment est enfin arrivé ! Enola chante en duo avec l'auteur, compositeur et interprète anglais, Tom Grégory son titre "Fingertips". Cette prestation va lui permettre d'appliquer les conseils des profs et de prouver au jury qu'elle ne relâche pas ses efforts. Entre émotion et puissance, le duo nous impressionne... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.