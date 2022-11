Star Academy 2022 - Un photo booth arrive au château !

Les académiciens sont en situation d'enfermement et n'ont pas accès à leurs téléphones, et l'arrivée de ce photo booth est vraiment le meilleur moyen de se faire des souvenirs ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.