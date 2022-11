Star Academy 2022 – Un TOP 3 très féminin cette semaine

Découvrez le TOP 3 de la semaine. Cette semaine, à la troisième position on retrouve Paola, à la deuxième Anisha et à la première place Enola. Découvrez le classement général de la semaine. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.