Star Academy 2022 - Véronique Sanson, Paola et Chris chantent "Ma révérence"

C'est au tour de Paola et Chris de faire leur prestation. Ensemble, ils vont chanter avec la talentueuse Véronique Sanson sur le titre "Ma révérence". Un tube des années 80, rempli d'amour et de tristesse. Paola et Chris vont-ils réussir à nous transmettre autant d'émotion que Véronique Sanson ? La réponse tout de suite...