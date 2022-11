Star Academy 2022 - Comme un rêve ! Les élèves remettent un disque d'or à Slimane

Slimane l'avait promis ! Il l'a fait. Hier soir, les Académiciens ont quitté le Château pour se rendre à Orléans. Direction le concert de Slimane et Vitaa. En coulisses, nos élèves ont rencontré Vitaa (fan de la saison elle aussi). sa demande : que les élèves remettent un disuqe d'Or à Slimane en plein concert. Regardez la tête de Louis, Chris, Anisha, Enola, Léa et Tiana pour comprendre leur joie. Elle leur a demandé de Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.