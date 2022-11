Star Academy 2022 - Vous en rêviez, le voici le best of des vocalises d'Adeline Tonuitti

La professeur de chant nous a fait découvrir toutes ses techniques vocales et aura marqué l'aventure de ses vocalises devenues cultes ! Voici le best of de ses vocalises pour un dernier cours avec les finalistes. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.