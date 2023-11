Star Academy 2023 - A peine arrivés au château, les élèves reprennent un titre d'Adèle

Après leur arrivée au château, les élèves prennent doucement leurs marques. D'ailleurs, ils n'ont pas perdu de temps pour faire sonner le piano. Les 13 académiciens se rassemblent autour de celui-ci pour reprendre le titre "Someone Like You" d'Adèle. On sent déjà une belle osmose entre tous les élèves... ça promet !