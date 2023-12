Star Academy 2023 - "ACCROCHE-TOI BIEN !!" Course géante dans tout le Château !

En fin de journée, après les évaluations passées, les académiciens relâchent les nerfs avec quelques moments de détentes. Et cette fois-ci, on peut dire qu'ils étaient bien en forme ! Chaque élève en porte un autre sur le dos, et c'est parti pour une course géante dans tout le Château ! Entre le jeu de qui arrive à porter qui, et fous rires, l'ambiance est à la rigolade. On vous laisser apprécier !