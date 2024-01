Héléna En savoir plus sur

Le Château a failli partir en fumée ! En pleines répétitions, Héléna réalise. Puis Pierre réalise. Puis Axel réalise !! Ils ont oublié les lasagnes dans le four ! Ni une, ni deux, Lucie ne réfléchit pas et court sauver le Château et sauve in extremis les lasagnes du four ! Plus de peur que de mal, à part une petite odeur de cramée, les lasagnes vont bien !