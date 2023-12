Star Academy 2023 - Alerte nostalgie : retour 20 ans en arrière…

Pour débuter cette semaine "nostalgie", quoi de mieux qu’un best of des plus grands moments de la Star Academy ? Cette compilation nous ramène des années en arrière. Certains académiciens n’étaient même pas nés. Pourtant, eux aussi ont ce sentiment de nostalgie en visionnant les prestations.