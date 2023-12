Star Academy 2023 - "Je savais pas que tu avais ce truc !" Lénie travaille sa présence scénique avec Adeline

Lénie ou Adeline Toniutti En savoir plus sur

Lénie et Héléna ont pu répéter avec Adeline leur chanson du prime. Un cours particulier qui permet à Lénie d'avoir les précieux conseils de la prof de chant sur la présence scénique qu'elle doit avoir. Lénie chantera avec Christophe Maé "Il est où le bonheur" lors du prime de vendredi. Un duo très attendu pour l'élève immunisée puisqu'en plus d'avoir des parties parler et chanter, elle devra interagir avec le public.