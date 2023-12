Star Academy 2023 - Armande Altaï remet les règles : "No explain, no complain, just do it"

Armande Altaï est un pilier de la Star Academy. Lors de la première saison et ce jusqu’à la troisième saison, elle enseigne le chant. Puis, elle devient directrice durant la huitième saison. Aujourd’hui, c’est un honneur pour nos 7 académiciens d’assister à son cours. Armande Altaï remet les compteurs à zéro et donne aux élèves un maximum d’astuces et de conseils afin qu’ils puissent repartir avec de nouvelles armes.