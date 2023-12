Star Academy 2023 - "Assumez-vous. Aimez-vous." Les mots forts de Clara, éliminée vendredi 15 décembre

Clara est a sixième élève à quitter la Star Academy 2023. Malheureusement, et contre toute attente, elle voit son aventure se terminer aux portes de la tournée. Après son élimination, Clara se confie à notre micro avec toujours cette joie de vivre qu'on lui connait et ses mots qui vont résonner longtemps au Château. Aimez-vous et assumez-vous.