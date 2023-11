Star Academy 2023 - Avant son duo avec Zazie, Margot panique !

Axel, Margot ou Marie-Maud En savoir plus sur

Samedi soir, Margot chantera pour la première fois en duo avec une artiste qu'elle affectionne tout particulièrement : Zazie. De retour au Château après les répétitions, l'académicienne panique et craque. Elle ne se sent pas à la hauteur du défi. Ses camarades sont là pour la réconforter et lui dire que ce sentiment est totalement normal car tous l'ont déjà ressenti ! Un beau moment de complicité et de bienveillance pour notre promo 2023 !