Star Academy 2023 - Avec "Paroles, Paroles" Candice et Julien n'ont plus peur d'oser !

Nouveau défi de taille pour Candice et Julien qui devront se mettre en scène lors du prochain prime de Noël sur la mythique chanson "Paroles, Paroles" composée par Gianni Ferrio et interprétée par Dalida et Alain Delon en 1973. Les deux académiciens se retrouvent pour répéter en salle de danse. Tous les deux naturellement très pudiques, ils se félicitent de leur évolution depuis le début de l'aventure au château. Arriveront-ils à convaincre le corps professoral ? La réponse ce samedi, lors du prime spécial Nostalgie.